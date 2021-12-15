Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca’dan Omicron varyantı için hatırlatma dozu açıklaması

3. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.

"VARYANTIN BASKIN HALE GELMESİ YAKIN GELECEKTE GERÇEKLEŞEBİLİR"

4. Omicron varyantı sebebiyle Referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir.

5. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız."