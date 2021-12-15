Son dakika! Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz sonucunda tutuklanmasına karar verildi.
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz sonucunda tutuklanmasına karar verildi.
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Son dakika! Eski Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’a tutuklama kararı