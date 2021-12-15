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Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:06 Son Güncelleme: 15.12.2021 16:06

Son dakika! Eski Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’a tutuklama kararı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika! Eski Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’a tutuklama kararı

Son dakika! Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz sonucunda tutuklanmasına karar verildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz sonucunda tutuklanmasına karar verildi.

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Son dakika! Eski Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’a tutuklama kararı
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