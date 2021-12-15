SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ATAK Helikopterleri ile taaruz: Teröristler etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Pençe Şimşek Operasyonu ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Yapılan paylaşımda, 2 teröristin ATAK Helikopterleri ile Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/2TJwe23CxJ