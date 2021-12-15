Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ATAK Helikopterleri ile taaruz: Teröristler etkisiz hale getirildi...
Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:27

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ATAK Helikopterleri ile taaruz: Teröristler etkisiz hale getirildi...

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ATAK Helikopterleri ile taaruz: Teröristler etkisiz hale getirildi...

Son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda ATAK Helikopterlerinin taarruz ateşi ile 2 terörist etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Pençe Şimşek Operasyonu ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Yapılan paylaşımda, 2 teröristin ATAK Helikopterleri ile Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ATAK Helikopterleri ile taaruz: Teröristler etkisiz hale getirildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA