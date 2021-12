61 ilde vakalar azaldı

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 27 Kasım-3 Aralık'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Ortaya çıkan son tabloya göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı. Önceki hafta (20-26 Kasım) en fazla vakanın görüldüğü il olan Osmaniye bu hafta listenin 2'nci sırasına geriledi. Vaka sayısı 100 bin kişide 131.98 azalan Osmaniye en çok düşüşün yaşandığı iller arasında da 2'nci oldu. Her 100 bin nüfusta en fazla vakanın görüldüğü iller arasında önceki hafta 8'inci olan Çanakkale , bu hafta ilk sıraya çıktı. Ayrıca Çanakkale, 100 bin kişideki vaka sayısının 92.32 artmasıyla ülke genelinde en çok yükseliş yaşanan il oldu. Vaka sayısı 162.98 azalan Tunceli , bu hafta en çok düşüş yaşanan il olarak kayıtlara geçti. Böylece Tunceli, en fazla vakanın görüldüğü iller içinde 2'nci sıradan 17'nciliğe geriledi.Her 100 bin nüfustaki vaka sayısı bir haftada Ankara 'da 202.88'den 182.37'ye, İstanbul 'da 287.40'tan 269.58'e, İzmir 'de 70.65'ten 69.58'e düştü. Vaka sayısında artış görülen 20 il ise şöyle: Çanakkale, Kırklareli Edirne , Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Rize, Iğdır, Ardahan, Kırşehir, Bilecik, Batman, Burdur, Hakkari, Şırnak, Aksaray.