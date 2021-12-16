Aşıda hatırlatma dozu üç aya indirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Omikron varyantına önlem olarak hatırlatma dozunun, aşı takvimi üzerinden üç ay geçtikten sonra yaptırılabileceğini bildirdi. Koronavirüs Bilim Kurulu
dün Omicron
varyantı gündemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Koca, ele alınan sonuçları sıralayarak şu ifadelere yer verdi:
Yeni varyant (Omicron), virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Hasta etme gücünde ise belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir.
Ülkemizde günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir.
Avrupa
'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.
Daha önce ister inaktif
ister mRNA aşısı
ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.
Ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir.