“Cumhur ittifakı kararlı duruşunu sürdürmektedir!”

"Cumhur İttifakını karalamak ve siyasi hesaplarla yaralamak için bir araya gelenlere geniş açıdan bakıldığında PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle bunlara destek veren batılı ülkeler ve ülkemiz içinde bu batılı ülkelerden destek bekleyenlerin olduğu görülecektir" diyen MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Bu bakımdan Cumhur İttifakını oluşturan partilerden biri olarak, önümüzdeki dönemde de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin daha da kökleşmesine ve güçlenmesine katkı sağlamak, temel önceliğimiz olacaktır," diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKIYLA TÜRKİYE, COĞRAFYASINDA SÖZ SAHİBİ KONUMA GELMİŞTİR

Türkiye'nin, Cumhur İttifakıyla üzerinde sinsi, gizli ve kötü emelleri olan güçlerin tüm engelleme çalışmalarına rağmen, coğrafyasında söz sahibi konuma geldiğini vurgulayan MHP'li Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı sayesinde Türkiye, Mavi Vatan ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam etmektedir. Doğu Akdeniz'de günümüzün ve gelecek nesillerimizin hakkını arayacak şekilde hidrokarbon aramaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, daha önce olmayan arama ve araştırma gemileri alınmış, Karadeniz'de yeni doğalgaz yataklarının keşfi, sondaj ve kuyu test çalışmalarıyla birlikte yakın zamanda üretim ve taşıma amaçlı boru döşeme çalışmaları gerçekleştirilmiştir."

CUMHUR İTTİFAKI SAYESİNDE, DIŞ POLİTİKADA MİLLİ ATILIM HAMLELERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

TBMM'deki konuşmasında dış politikaya da değinen Öztürk; "Ülkemiz, Libya ile kıta sahanlığı anlaşmaları yapmış ve böylelikle Mavi Vatanın batı sınırlarının Birleşmiş Milletlerde tesciliyle güvence altına alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, kapalı Maraş turizme açılmış, Doğu Akdeniz'deki canlı, cansız varlıklar konusunda uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar desteklenmiştir. Can Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kurtulması için tüm azim ve kararlılığı gösterilmiş, yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatının askeri, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlardaki projelerine önemli destekler verilmiştir." dedi.