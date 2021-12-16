Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı asgari ücreti vatandaşları mutlu etti

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağının ve son 50 yılın en yüksek rakamının açıklandığını belirten Tolga Kaya, "Bir çalışan olarak asgari ücretin bu kadar yüksek açıklanacağını tahmin etmiyorduk. Geçmiş yıllarda yüzde 6 ila 15 civarında açıklanırdı. Bu yıl yüzde 50 oranında açıklandı. Türk lirasının korunması ve ekonominin canlanması için asgari ücretli olarak bu rakamı özlemle bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız tarihin en yüksek asgari ücretini açıkladı. Çok mutlu olduk" dedi.

Nafız Gökçe, "Yıllarca asgari ücretle çalıştım fakat bu kadar yüksek oranda artışı ömrümde ilk kez gördüm. Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu artış açıklaması biz işçileri oldukça memnun etti. İşçiler bu artışla biraz olsun nefes alacaklar. Ülkemizdeki bu enflasyon ve fiyat artışıda durulursa bu asgari ücret işçilere ilaç gibi gelecektir" dedi.

Veysi Maskan , "Asgari ücretteki bu yüzde 50'lik artış işçilerin yüzünü güldürdü. Umutlarını arttırdı. Ekonomi düzlüğe çıkana kadar bu artış işçilere biraz olsun nefes aldıracaktır. Bu kadar yüksek artışı beklemiyorduk. Doların artışı ile birlikte artan mutfak ve kira artışları işçileri kara kara düşündürüyordu. Bu artışla biraz olsun dengeleme sağlanacaktır"

Mustafa Yıldırım, "Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermek için bu artış ilaç olacaktır. Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırılması hem işverenleri memnun edecek ve işçi çıkarılmasını engelleyecektir. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmesi avantajlı olmuştur." Dedi.