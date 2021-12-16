‘Efendilerinden aday işareti alamadılar’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün yaptığı yazılı açıklama ile gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
RUHLARI TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ELİNDE:
Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, CHP Genel Başkanı
'nın iddia ve ifade ettiğinin aksine, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanlarının mezun olmadığı açıktır. Hâlâ ve henüz zillet partilerinin sırtını yasladıkları efendilerinden bir aday işareti alamadıkları ortadadır. Çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye
düşmanlarının eline geçmiştir.
TAHRİK KAMPANYASI: TBMM
'yi terörize etmek, olay çıkarmak, kavga ve dövüş ringi haline getirmek maksadıyla arkası önü hesaplanmış planlı bir tahrik kampanyası devamlı surette tırmandırılmıştır. Türkiye karşıtlığında birleşmişler, milli irade karşısında tecessüm eden husumet cephesine girmişlerdir.
MİLLİ SEFERBERLİK ANLAYIŞI:
Hiçbir ahlaki ve ekonomik temeli olmayan fiyat ve döviz kuru artışlarıyla ülkemizi teslim almaya, siyasi ve sosyal çalkantıların fitilini tutuşturmaya çalışan mihraklara bedeli ne kadar ağır olsa da taviz vermek tarihi haklarımızdan vazgeçmek manasına gelecektir. FETÖ
, PKK, DEAŞ
'la mücadele kararlılıkla ve kesintisiz devam ettirilmeli, bunların ve destekçilerinin ekonomimize karşı menfur komplolarına elbirliğiyle, aynı şekilde milli seferberlik anlayışıyla karşı koyulmalıdır.
İBB'DEKİ REZALETE SESSİZ KALAN SUÇA ORTAKTIR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nde işe alınan terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı olan militanlar hakkında İP Başkanı'nın sessiz kalması ise bir başka rezalet, işlenen suça bir diğer ortaklıktır.