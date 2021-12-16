Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz müjdeyi verdi: “5 bin kişiye istihdam alanı oluşturuyoruz“

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz dev bir projenin hayata geçirileceğinin müjdesini sosyal medyadan duyurdu. Başkan Gürbüz hayata geçirilecek projenin detaylarını da paylaştı. İşte hayata geçirilecek olan ve 5 bin istihdam sağlayacak o projenin detayları…



"BİR MÜJDE DE BİZDEN!"

Başkan Gürbüz resmi Twitter hesabından "Bir müjde de bizden!" diyerek şunları söyledi: "5.000 kişiye istihdam alanı oluşturan, Tarım ve hayvancılığı destekleyen, Biyogaz ve Güneş Enerjisi Sistemi ile yeşil enerji dönüşümünü sağlayan dev bir projeyi hayata geçiriyoruz."

"TARIM, HAYVANCILIK VE ENERJİ GİBİ ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ KALEMDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTACAK"

"Bu öyle bir proje ki, her bir başlık kendi başına bölgemizi ve Türkiye'yi kalkındıracağı gibi tarım, hayvancılık ve enerji gibi çok önemli üç kalemde dışa bağımlılığımızı azaltacak.



Bu proje ile kırmızı et, beyaz et ve süt ürünlerinin üretimini arttırarak 'ithalatı' azaltmış olacağız. Tesisimiz 3 milyon metrekareden daha büyük bir alana kurulacak ve 25 binden fazla hayvanımız olacak. Sadece bu da değil, enerji dönüşümü için de çok önemli bir tesis olacak."



"PROJE KAPSAMINDA KURULACAK TESİSİMİZLE İŞLETMELERDEN ÇIKAN GÜBRE İLE BİYOGAZ ÜRETİMİ SAĞLANACAK!"

"Nüfusun ve hayat standartının yükselişi sebebiyle her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyacı karşılamak hem sınırlı kaynaklarla zor, hem de tabiata verdiği zararlar sebebiyle uzun vadede bizim ve diğer canlıların sağlığını ve geleceğini tehdit etmekte. Bizim bu noktada üretirken dünyayı, tüketirken de kendimizi ve diğer canlıları korumamız gerekir. Bu sebeple yenilenebilir enerjiye vermemiz gereken önem her geçen gün artmakta. Proje kapsamında kurulacak tesisimizle işletmelerden çıkan gübre ile biyogaz üretimi sağlanacak!"



"ATIKLARIMIZI BİLE İSRAF ETMEMENİN VERDİĞİ VİCDAN RAHATLIĞI İLE YAŞAYACAĞIZ"

"Biyogaz, doğalgazın %60'lık enerji potansiyeline sahip bir enerji türü. Tamamen doğal ürünlerden elde edildiği için hem çevreye zarar vermiyor, hem de gaz üretiminden sonra ortaya çıkan gübre, tarımda tekrar kullanılabiliyor. Böylece bir enerji döngüsü sağlanmış oluyor. Park ve bahçelerde biçilen çimler, hallerde kalan sebze ve meyveler, mezbahalardaki hayvansal atıklar artık bizim enerji kaynağımız olacak. Atıklarımızı bile israf etmemenin verdiği vicdan rahatlığı ile yaşayacağız. En önemlisi de bu."



"TESİSLERİN ÇATILARI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNE UYUMLU YAPILARAK YAKLAŞIK 20 MEGAVATLIK BİR ENERJİ ÜRETİMİ SAĞLANACAK"

"Ayrıca kurulacak tesislerin çatıları Güneş Enerjisi Sistemine uyumlu yapılarak yaklaşık 20 megavatlık bir enerji üretimi sağlanacak. Yani başından sonuna kadar her aşaması kazanç dolu, doğayı koruyan bir projeyi hayata geçiriyoruz."



"MEMLEKETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

"Bu dünyada bir iyilik hareketi başlamışsa, bir iyilik dönüşümü gerçekleşmişse hep bu topraklardan, bizim kültürümüzden alınan ilhamla gerçekleşmiş. Bizim kültürümüz tabiatı, ancak ona saygılı olduğu ve onun dengesini koruması koşuluyla insanın emrine vermiş. Bu sebeple özellikle sanayi devriminden sonra dünyanın kaynaklarını talan etme üzerine kurulu düzen, tabiata saygılı bir hale dönüşecekse; buna öncülük edecek olan da elbette ki bizleriz. Çünkü bu dönüşümün iyi niyetli olması, ancak bu topraklar öncülük ettiği taktirde mümkün. 5 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak olmanın yanında tarım ve hayvancılığı geliştirecek bir tesise kavuşuyor olmak da çok güzel tabi ama enerjideki bu güzel dönüşümün bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Memleketimize hayırlı olsun."