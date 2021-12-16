Kuzenden kanlı infaz! Nedim Çakan’a pusu kurup öldürdü

İstanbul Sultangazi'de başından vurulan Nedim Çakan'ın (35) akrabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, geçen hafta yaşandı.
Muş'tan çalışmak için gelen 6 çocuk babası Nedim Çakan, akşam iş dönüşü yolda yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadan koşar adımlarla yaklaşan saldırgan, Nedim Çakan'ın başına 2 el ateş edip öldürdükten sonra koşarak kaçtı.
Soruşturma başlatan polis, kamera görüntülerinden ulaştığı zanlının, talihsiz adamın 27 yaşındaki kuzeni Cihan Çakan (27) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin tutuklu babası Tacettin Çakan'ın da annesi Aygül Çakan'ı (48) öldürdüğü ortaya çıktı.
18 Ocak 2021'de meydana gelen olayın ardından polise teslim olan Tacettin Çakan'ın tutuklandığı öğrenildi.
Şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmezken, olayın aile içinde oluşan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.