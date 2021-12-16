MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür: İmamoğlu HDP’ye bedel ödüyor

SABAH'ın "İBB'nin dağ kadrosu" manşetinin yankıları sürüyor. PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP ile bağlantılı isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolaşmasına bir tepki de MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den geldi.

İşte Birol Gür'ün SABAH'a yaptığı açıklamalardan başlıklar:

SEÇİMLERDEN ÖNCE UYARDIK

Seçimlerden önce HDP ile ittifak yapılan şehirlerde bu endişemizi dile getiriyorduk. 31 Mart 2019'da HDP örtülü, İyi Parti tamponlu bir seçim yaptık. Ekrem İmamoğlu bugün HDP'ye büyük bir bedel ödüyor. İYİ Parti'nin buradaki pozisyonu, bu karanlık işbirliğini kamufle etmek ve pastadan pay almak. Bu sol örgütlerin İBB'deki kadrolaşması çok beklenen bir durumdu.





İBB'NİN 3 KURULUŞUNDA YOĞUNLAŞTILAR

Bize 2019 seçimlerinden bu yana bilgiler ulaşıyor. İBB iştirakleri arasında İSPARK, Ağaç A.Ş ve İSPER'de bu yasadışı sol örgütlerin yoğunlaştığını biliyoruz. Bizim bir rakam vermemiz doğru olmaz, İçişleri Bakanlığı'nda bu konuda en doğru veriler mutlaka vardır.

İBB'Yİ İMAMOĞLU YÖNETMİYOR

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde İBB'deki personel alımı ve kadrolaşma ile ilgili bazı rakamlar vermeye çalıştı. Arkasında duran Basın Danışmanı Murat Ongun kendisini 3 kez düzeltmek zorunda kaldı. Ekrem Bey kendi konusuna vakıf bile değil. Bu kadrolaşmalar başkaları tarafından yönetiliyor.

MURAT ONGUN ÇARPITIYOR

Burada bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Terör örgütü üyeliği iddiası ile yakalanmış, davası devam eden kişilerin, kesinleşmiş mahkeme kararı yok diye İBB'de kritik pozisyonlarda çalışmasına göz mü yumacağız? Bu şehirde yaşayan tüm insanların mahrem bilgilerine ulaşabiliyorlar. Bu bilgileri kimlerle paylaşıyorlar. Bu sorulara mutlaka cevap verilmeli.

BU ÖRGÜTLERE İHALELER VERİLİYOR MU

Sadece kadrolaşma da değil. Mesela yasadışı sol örgütlere hizmet alımı ve ihaleler veriliyor mu? Bu örgütlerle iltisaklı olanlar bu ihalelerden pay alıyor mu? Burada önemli bir rant var. Güneydoğu'daki çukurları kim kazdı? Bu örgütlere belediyelerden kaynaklar aktarılmadı mı? Bunlar kesinleşmiş mahkeme kararı yok denilerek geçiştirilecek meseleler değil.