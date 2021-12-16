PKK'dan kaçan gençten kan donduran itiraf! "Kendi gözümle gördüm dağa kaçırdıkları kızlara..."

İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ve dağda işkence gördükten sonra 2018 yılında kaçarak devlete teslim olan Ö.S., dağdaki teröristlere "teslim ol" çağrısı yaptı.



"2,5 SENE BOYUNCA DAĞDA İŞKENCE GÖRDÜM"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ö.S., 2014 yılında PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. 2015 yılının 8. ayında PKK cezaevine girdiğini ve her türlü işkenceye maruz kaldığını anlatan Ö.S., "Bu açıklamamın siyasetle hiçbir alakası yok. Herkes gerçeği görsün. Ben 2,5 sene boyunca dağda işkence gördüm. Şu anda içim onlara karşı o kadar dolu ki ne olursa olsun hiçbirinden korkum yok. Dağdakilerin siyaseti şu; 'devlet size işkence yapıyor.' Bir sürü şeyler söylüyorlar 'devlet, işkence yapıyor, tecavüz ediyor' hiçbiri yok. Ben 3 yıldır dağdan geldim, 3 yıldır devlet kapımın önüne dahi gelmedi, hiçbir sorgu sual etmedi. Kendim geldim ailemin yanındayım. Dağdaki gençlere sesleniyorum; geri dönün. Vallahi, billahi, tallahi orada anlatılanların hepsi yalan" dedi.