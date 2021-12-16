Soyer’den Pagos itirafı

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'ın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadifekale'de kurulan üretici pazarına kimsenin gitmediğini söylemesi üzerine "Her çalışmamız başarılı olamaz" diyen Soyer "Hep Pagos deniliyor… Her çalışmamız başarılı olmaz. Gönül isterdi ki fuar içinde olduğu gibi yoğun olsun bunun için elimizden geleni yaptık ama olmuyor" dedi. Soyer'in sözleri kulislerde 'Soyer başarısızlığını itiraf etti' olarak değerlendirildi.

BELEDİYE TİCARET YAPMAZ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına belediye iştiraki BAYSAN'a yapılacak olan sermaye aktarımı tartışmaları damga vurdu. Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, üretimin diğer markalar ile rekabet etme açısından zorluk çıkaracağını belirterek, "BAYSAN'a toplamda 66 milyon 405 bin lira kaynak aktarıyoruz. Dün komisyon toplantısına gelen bir bürokrat bizlere paranın nerelere kullanılacağını içeren bir metin verdi. Bize günlük 100 ton süt üretileceğini ve maliyetinin 10.5 lira olacağı, ambalajlanan sütlerin zincir marketlerde satışa sunulacağı ifade edildi. Desteklemek amacıyla sütü yüksek fiyattan çiftçiden alabiliriz ancak bizim bu fiyatlardan raflarda satma imkanımızın olmadığını düşünüyoruz. Mozerella peynirini ise Çin'e satacağımız söylendi. Biz çiftçimizi destekleyeceksek ki bunu kooperatif aracılığı ile yapıyoruz... Tarımda tabii ki bizim kamu görevimiz var. Burada da kamu zararına katlanabiliriz. O zaman tesisleşmeye gitmeye ne gerek var? Belediyenin asli görevleri arasında sütü paketleyip satmak gibi bir şey yok. Belediye'nin ticaret yapmasını uygun bulmuyoruz."

HIZAL: BURDUR'DA İKİ FARKLI FİRMADAN 270 BİN TL'LİK ET ALINMIŞ



AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise "Arkadaşlarımız burada yapılmak istenenlere eleştiri yönünde bir ifade koymadılar. Aktarılacak para İzmir'in parası. Bunla alakalı yapılacak işlemlerin ne olacağının detaylı anlaşılması gerektiği yönünde soru yönelttiler. Bu sorulara yeterli cevap alamadıkları için oy çokluğu verdik. Yaklaşık 2,5 yıldır ekibiniz ve siz başka bir tarım vizyonu ile yola çıktığınızı belirtip farklı tarımsal faaliyetler ortaya koyuyorsunuz. Tarım denince birçok alan devreye giriyor. Başkanlığınızın ilk dönemlerinde Pagos diye bir üretici pazar kurdunuz. Son dönemlerde oraya giden var mı? Gidilmiyor. Bir şeyi planlayıp adım atıyor olmanız bu işin iyi sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Sonra ne yaptınız? 'Halkın Bakkalını kuracağız. İzmir'de üretilen ürünleri kooperatiflerden alacağız, uygun fiyatlarla vatandaşa satacağız. Burada hem üretici hem tüketici kazanacak' dediniz. Ödemiş, Beydağ, Tire gibi ilçelerimiz hayvancılık konusunda önemli ilçelerimiz. Grand Plaza şirketi tarafından tüketicileri ulaştırılmak üzere alınmış 260 bin TL'lik et faturası ortada. Bu etler Burdur'da bir üreticiden alınmış... Başka bir fatura ise 12 bin 550 TL'lik. Bu da Burdur'da farklı bir firma… Burdur'daki 2 farklı şirkette alınmış fatura var. Biz size üreticiyi korumayın demiyoruz sadece ticaret yapmayın diyoruz. Siz eti Burdur'dan alıp 'Biz üreticiyi tüketiciyi koruyoruz' derseniz, buna karşı çıkarız. Hani İzmirli üreticiden alacaktınız? Biz BAYSAN'ı denetleyemeyeceğiz. yine gidecek farklı illerden ürün alacak" dedi.

YILDIZ: SİZİN ORTAYA KOYDUĞUNUZ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ



AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise, "Biz bu kadar önemli bir konunun pazartesi meclis gündemine gelip çarşamba oylanmasını eleştiriyoruz. Bugünkü kararların 2 tanesi dışında hepsini oy birliği yapmış bir grup olarak bu konuları tartışalım diyoruz. Bende Burdurluyum. Siz yerel unsurların desteklenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Bizde bu açıdan değerlendiriyoruz" dedi.

SOYER: BU ÇALIŞMALAR FİYATLARIN REGÜLE EDİLMESİNİ SAĞLAYACAK



Konuyla ilgili son olarak söz alan ve eleştirilere yanıt veren Başkan Soyer projelerin İzmir'in medarı iftiharı olduğuna vurgu yaparak, "Tetre Pak maliyeti gerçekten çok yüksek. İzmirli, sütünü Balıkesir'de paketliyor. Bu çok ağır maliyet. Bizim kuracağımız tesisin süt fiyatın regüle edilmesi gibi bir faydası var. Kamu eliyle sütün fiyatını İzmir'de belirleyebilir hale geleceğiz. "dedi. AK Partili Hızal'ın Pagos eleştirisine de yanıt veren Soyer, "Hep Pagos deniliyor… Her çalışmamız başarılı olmaz. Gönül isterdi ki fuar içinde olduğu gibi Kadifekale'deki Pazar da yoğun olsun. Bunun için elimizden geleni yaptık ama olmuyor. Halkın Bakkalı ise son 6 ayda 12 milyon TL'lik satış yaptı. Bunlar Türkiye'nin medarı iftihardır" dedi. Konuşmaların ardından sermaye artışına ilişkin önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MECLİS KARIŞTI

Dilek ve temenniler bölümünde Kütahya Zafer Havalimanı üzerinden başlayan tartışma meclis üyeleri arasında arbedeye neden oldu. Tunç Soyer, Kütahya Zafer Havalimanı projesini eleştirerek "Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanı olacağı söyledi. Yaptığınız yer dördüncü büyük havalimanı olması gereken yer mi, ona bakmak lazım. Yüzde 99'luk bir hata payı yapan bir bürokratı hiç kimse affetmez. Bunu hesabı sorulur "dedi. Soyer'e yanıt veren AK Partili Hızal; "İZBETON'un, Levent Marinayı kiralayan bürokratı affedilir mi?" diye sordu. Bunun üzerine Soyer; "Ben sizin sözünüzü kesmeden dinledim. Terbiyenizi takının" dedi. Hızal ise "Terbiyeyi sizden mi öğreneceğim?" şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerin Soyer; "Terbiyesiz demedim, terbiyenizi takının dedim. Ben sizi nasıl dinliyorsam, siz de beni oturup dinleyeceksiniz" dedi.

ARBEDE YAŞANDI



Bunun üzerine mecliste önce bağrışma ardından da arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından Başkan Soyer, depremde zarar gören konutların dönüştürülmesi için Dünya Bankası ile mutabakata vardıkları 332 milyon 250 bin dolarlık kredinin hükümetin onay vermemesinden dolayı İzmir'e gelmediğini öne sürdü. Bunun üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, Başkan Soyer'e yönelik 'yalan konuşuyorsun' çıkışında bulundu, Soyer ise 'sen yalan konuşuyorsun' diye karşılık verdi. Gerginliğin devam etmesi üzerine Soyer oturumu sonlandırdı..