Tahir Güven’in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.M.D. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden E.K. ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi olduğu öğrenilen A. Kaçmaz tutuklanmıştı.

Tahir Güven cinayetinde son dakika gelişmesi: 26 kişi gözaltına alındı

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven silahlı saldırıda öldürüldü