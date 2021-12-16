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Giriş Tarihi: 16.12.2021 08:59 Son Güncelleme: 16.12.2021 09:02

Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

AA
Tahir Güven’in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

Tahir Güven'in Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta 4 Aralık'ta otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.M.D. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden E.K. ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi olduğu öğrenilen A. Kaçmaz tutuklanmıştı.

Tahir Güven cinayetinde son dakika gelişmesi: 26 kişi gözaltına alındı

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Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı
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