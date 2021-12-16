Tahir Güven’in öldürüldüğü saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Tahir Güven'in Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta 4 Aralık'ta otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.M.D. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden E.K. ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi olduğu öğrenilen A. Kaçmaz tutuklanmıştı.Tahir Güven cinayetinde son dakika gelişmesi: 26 kişi gözaltına alındı
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven silahlı saldırıda öldürüldü