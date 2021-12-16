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Giriş Tarihi: 16.12.2021 14:57 Son Güncelleme: 16.12.2021 15:22

Terör örgütü üyesi kadın tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Terör örgütü üyesi kadın tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, İzmit İlçesinde düzenlenen operasyonda, PKK /YPG/YPJ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu iddia edilen kadın terörist yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan C.E.H Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Mahkeme, terör örgütü üyesi C.E.H'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İzmit'te bölücü ve silahlı terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ileri sürülen 1 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Ç.E.H isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma'da işlemleri tamamlanan zanlı C.E.H Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Terör örgütü üyesi kadın tutuklandı
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