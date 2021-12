Toplu taşıma zammı reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.



Toplantıda İBB yönetimi, taksi, elektronik bilet, minibüs ücretlerine yüzde 36,2 ve servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 27,12 zam teklifinde bulundu.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle 26 Kasım'da sunduğu yüzde 25 zammı artırdı. İBB, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 43,87, servis ücretlerine ise yüzde 27,12 zam önerdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, her sektöre göre ayrı ayrı fiyat teklifi yapılması gerektiğini söyledi.



Toplu ulaşımın önemine değinen Yücel, "Toplu ulaşım ekmek gibi insanlarımız için zorunlu, fiyatların da buna göre olması gerekir. Toplu ulaşıma yapılan her zam insanları bireysel araçlara yönlendirir. Bu yüzden insanlara avantaj ya da konforu sunmanız gerekir. İnsanları buna sevk etmeniz gerekir. Biz alt komisyonda aldığımız karar yönünde oylama yapılmasını talep ediyoruz. Temmuz ayında yapılan zamdan bugüne enflasyon, yakıt ve asgari ücret değişimini baz alıyoruz. En son verdiğimiz zam ne ise o günden bu yana yaşanan değişimi baz alacağız. Bir hafta önce yüzde 25 teklif edilirken bugün yüzde 43 teklif edilmesi mantıklı gelmiyor" diye konuştu.



Yücel, taksi, taksi dolmuş ve minibüsler için yüzde 28.60, elektronik bilet için ise yüzde 18 zam teklifinde bulundu.



Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise son UKOME toplantısında teklif ettikleri yüzde 25'i geri çekmelerinin sebebinin girdi maliyetlerinin yükselmesi olduğunu ifade etti.



Türkiye Şoförler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, maliyetlerinin ekrana yansıtılanlardan fazla olduğunu söyledi.



Ankara'da zammın esnaf odası tarafından alındığını, UKOME toplantısına gelmediğini aktaran Aksu, "Bugün iyi bir oranda zam bekliyoruz. İstanbul halkı bize sitem edilebilir. Biz açılış ücretlerine yüzde 100 oranında zam istiyoruz. Kilometre başı ücrete de yüzde 60, minibüs öğrenci ve indi-bindi ücretinin 4 lira olarak sabitlenmesini istiyoruz" dedi.



İBB Genel Sekreteri Çağlar, kamu hizmetinin sürdürülebilirliği için önerilen artışların yapılması gerektiğini vurgulayarak, önerilen zamların kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.



TEKLİF REDDEDİLDİ, UKOME TEKRAR TOPLANACAK



Müzakerelerin ardından Çağlar, zam tekliflerini elektronik bilet, taksi ve dolmuşlar için yüzde 36,2, servisler için yüzde 27,12 olarak revize etti. UKOME toplantısında yapılan oylamada, teklif oy çokluğu ile reddedildi. Çağlar, alt komisyonların bir araya gelip önerilecek zammı görüşeceğini ve yeni yıl öncesinde UKOME toplantısının tekrar gerçekleştirileceğini bildirdi. Öte yandan UKOME'de alınan karar ile Adalar'daki mevcut elektrikli araçların kullanım süreleri de 6 aylığına uzatıldı.