İBB bunu da yaptı! 100 milyon TL’lik karla mücadele Ağustos’ta sürdü





150 GÜN UZATILDI



Yaklaşık maliyeti 99 milyon 330 bin 320 lira olan ihale ile ilgili 26 firma doküman satın aldı. Sadece 2 firmanın teklif verdiği ihaleyi, 91 milyon 961 bin 11 lira karşılığında İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT) kazandı. 122 gün sürmesi planlanan karla mücadele hizmeti için tuhaf bir şekilde 60 ve 90 gün olmak üzere toplamda 150 gün süre uzatım verildi.