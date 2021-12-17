SON DAKİKA | AK Parti’den net ekonomi mesajı: Kimse bunu aklından bile geçirmesin

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomik gelişmelere yönelik eleştirilerle ilgili olarak, "Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. 'Ekonomik buhran' gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır." dedi.
"EĞİTİME AKTARILAN KAYNAĞI 20 KAT ARTIRDIK"
Kurtulmuş ayrıca, "Eğitimin gerçekten bir milletin en önemli yatırımı olduğunu biliyoruz. Eğitime aktarılan kaynak iktidar dönemimizde yaklaşık olarak 20 kat artırılmıştır." dedi.