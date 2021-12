Bakan Gül, Elazığ’da gençlerle buluştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ´daki programı kapsamında Elazığ´da ´2. Gençlik STK´ları Buluşması´na katılarak gençlerle bir araya geldi. Bakan Abdulhamit Gül, İpekyolu gençlik merkezindeki programda Elazığ´ın halk oyunları ekibi ile karşılanırken yöresel türküleri de dinledi. Bakan Gül, yaptığı konuşmada gençlere tavsiyeler verip açıklamalarda bulundu.

"GENÇLER ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ"





Bakan Abdulhamit Gül, Elazığ'da '2. Gençlik STK'ları Buluşması'na katılarak gençlerle biraraya geldi. Burada gençlerle tavsiyeler verip açıklamada bulunan Gül, tüm zenginliklerden daha değerli olan gençliğin olduğunu belirterek şunları söyledi, "Türkiye'nin en büyük gücü gençliktir. Türkiye Cumhuriyetin yeni yüzyılına giriyoruz ve yeni yüzyılda da en büyük ümidimiz, zenginliğimiz Türkiye'nin sahip olduğu gençlik ve gençlerimizin ufku, vizyonu, gelecek tasarrufu. Gençler, tavsiye dinlemeyin. En iyi tavsiye sizin kendi vicdanınız, kendi kalbiniz. Bu tavsiye de dahil, ister dinleyin ister dinlemeyin, kendiniz karar verin. Türkiye'de demokrasi mücadelesi çok büyük bedeller ödenerek verildi. Her 10 yılda bir darbeyle bu milleti adeta terbiye etmek üzere içeride ve dışarıda bazı mahfiller hep harekete geçti. Türkiye ne zaman başını kaldırsa, ne zaman kendine gelse hemen bir müdahaleyle Türkiye'yi kendi kurguladıkları bir düzene, bir şablona dahil etmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanımızın siyasi, demokrasi yolculuğunda temel yaklaşımı bu ülkeyi milletin seçtikleri mi yönetecek yoksa milleti milletin iradesinin yansımadığı birtakım kurumlar ya da aygıtlar mı yönetecek. Burada tercihi milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımam diyen bir anlayış ortaya koymuştur. Bunu F-16'ların üzerimizde sortiler yaptığı, savaş uçaklarının sortiler yaptığı, helikopterlerden kurşunların atıldığı, tankların gezdiği yerde demokrasiyi savunarak ben milletin idaresinden başka hiçbir güç tanımam, milletin iradesinden başka hiçbir güç üstün değildir diyerek ortaya koydu. Bu demokrasi anlamında çok önemli bir tercihtir.



"DEMOKRASİDEN ŞAŞMAYIN"

Bakan Gül, konuşmasının devamında,"Benim bir arkadaş olarak Türkiye'yi yönetecek akıllar, beyinler olarak hayatınız boyunca demokrasiden şaşmayın, milletin dediği her neyse, demokrasi kazanmaya da, kaybetmeye de, pozitif yaklaşıma da, eleştiriye de tahammül rejimidir. Ne olursa olsun milletin sandığından çıkan irade başüstüne diye demokrasiyi her zaman özümsemek, milletin iradesini her zaman baş tacı etmek sizin en büyük pusulanız olsun. Bu çok değerli bir düşüncedir. Bu yaşlarda anahtarı bir anahtarı da bendeydi. Parti açıp kapatırdım, çay yapardım. Arkadaşlar, ülkeye dair, idealinize dair ne varsa onu yapmak çok büyük keyif verici bir durum. Okul, başladı biter, iş ararsınız yarın bulunur, evlenir çoluk çocuğa kavuşursunuz bunların hepsi olur. Bir inanç uğruna, bir ideal uğruna gayret etmek bambaşka bir duyguya insanı götürüyor. Vizeler ne olacak, finaller ne olacak, bütünleme ne olacak, okula girdik bitecek mi. Arkadaşlar, ya okula ne zaman girdik, fakültenin kapısından ne zaman girdik, ne zaman mezun olduk, hala insan inanamıyor. Hakikaten bir şekilde bitiyor. Ben 4 yıllık fakülteyi 2 yıl uzatarak bitirdim, 6 yılda mezun oldum ama o da keyifliydi çünkü o dönemi de çok bereketli geçirdim"



"SİYASET DE BİR SİVİL TOPLUMDUR"



Siyasetin meslek olmadığını belirten Bakan Gül,"Siyaset milleti temsil yetkisidir, vekalet yetkisidir, millete hizmet etme makamıdır. Milletin bu teveccühüne layık olarak onun sorunlarını çözme makamıdır. Siyaset bir meslek olamaz. Dolayısıyla siyaset bir sivil toplumdur aynı zamanda sivil toplum çalışmasıdır. Bir haksızlık olduğunda, bir yanlış olduğunda bu yanlış, bu haksızlıktır ya da şöyle daha iyi olması gerekir diye bir öneri, bir düşünceyle daima kamuyu ve vatandaşların önünde sivil toplum olması lazım. Eğer arkada kaldıysa arkadan itmesi lazım. Bu konuda sivil topluma yaptığınız, verdiğiniz zamanları asla heba edilmiş zaman olarak görmeyin. Biz üniversitede üniversite çalışmalarında da gitmediğimiz nerede kampüs neredeyse kalmadı. Cumhurbaşkanımızın daha adil bir dünya mümkün diye Birleşmiş Milletler'de herkesi, bütün dünya liderlerine seslenişi var. Evet dünya daha adil bir dünya olmak zorunda. Bu küresel adaletsizlik dünyayı taşıyamaz. Her yerde haksızlık, zulüm kol geziyor ve bu dünya insanlığa, bu medeniyete hiçbir şey veremiyor. Yine Türkiye'nin söyleyecek bir sözü var. Türkiye'nin liderlik anlamında yapacak daha çok işi var. Sen başörtülüsün okula giremezsin, sen başı açıksın işte niye başın açık, sen şöyle düşünüyorsun, senin doğduğun yer bu, senin mezhebin, meşrebin bu. Kardeşim sana ne ya. Benim nerede doğduğuma, nerede yaşadığıma sen karar veremezsin. Ben doğduğum günden itibaren bana saygı göstermek zorundasın, devlette haklarımı korumak zorundadır. Bilakis her insan devlete, ötekine ödev vererek doğar. O yüzden değerli arkadaşlar kimse bu ülkede hep ötekileştirerek, biri geldi onu ötekileştirdi, biri geldi onu ötekileştirdi. Değerli arkadaşlar şablonlarla cetveller çizdi. Değerli arkadaşlar kimseyi sizinle ilgili geleceğinize ilgili şablonla bir cetvel çizmesine izin vermeyin. Bilakis siz nasıl bir Türkiye, daha güzel bir Türkiye için bir tasarruhunuz var daha adil bir dünya tasarruhunuz var, siz gelin bu anlamda yöneticilere deyin ki ey belediye başkanı, ey bakanım, ey falan, ey filan. Yöneticilere, hocalarımıza şöyle şöyle bir tasarruhumuz var diye siz büyüklere rol verin, siz ödev verin. Yani yetmedi mi ya doğduğunuzdan beri ödev yapıyoruz ödev yapıyoruz artık gençlere ödev vermeyin, gençler ödev versin, daha güzel bir Türkiye olsun, daha güzel adil bir dünya olsun"dedi.