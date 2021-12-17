Bakar Akar ve Karaismailoğlu Şehit Komandolar Durağı’nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 askerin şehit düşütü Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret ettiler.

Kayseri'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, terör örgütü tarafından gerçekleştirilen canlı bombalı saldırıda 15 askerin şehit düştüğü 54 askerin ise yaralandığı Şehit Komandolar Durağını ziyaret ederek çelenk sundular.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu ziyarette bakanlara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'da eşlik etti.