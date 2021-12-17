Başkan Erdoğan, Musk ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla
ve SpaceX
'in kurucusu Elon Musk
ile video konferansla görüştü. Görüşmede, Türkiye
'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususlar ele alındı. Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG
'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı. Görüşmede, Türkiye'nin TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Milli Uzay Programı
kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da Twitter'dan "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Musk
'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti" paylaşımında bulundu. Türksat 5B uydusunun, pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Musk'ın şirketi Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.