Son dakika haberi: İstanbul’da PKK operasyonu! 26 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularına bağlı olarak örgütsel ideoloji çerçevesinde faaliyetler yürüten şüphelilerin yakalanması için 23 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK üyelerinin molotof kokteylli, bombalı, taşlı, sopalı ve havai fişekli korsan gösteri ve terör eylemleri gerçekleştirmesini organize ettikleri tespit edilen 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.







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