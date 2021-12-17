Darbe imalı bildiri skandalında yeni gelişme! İşte istenilen cezalar

'MONTRÖ BAHANE'

Emekli amiral Ergun Mengi'nin iddianamede yer alan Whatsapp grubu mesajında, "Komutanım çok sağ olun. Esas tepkiyi takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irtica ya karışmanın çıkarılması ve subay astsb kurslarında Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin çıkarılması üzerine olacaktı. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragrafta ki mesajları veren, hedef kitle dz.kk olmayan bir bildiri hazırlayayım dedim. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık. Esas endişemiz son 3 paragrafta anlarlarsa eğer. Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım" ifadelerine ilişkin, kuvvetten kastın Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf subayları olduğunun açıkça anlaşıldığı, şüphelilerin seçilmiş hükümeti hedef aldıkları ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıkları, bildiride geçen Montrö vurgusunun araç olarak kullanıldığı hususunun da aynı Whatsapp grubunda yer alan şüpheliler tarafından açıkça anlaşılabileceği bildiriyle, bir kısım muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını da etkilemeyi hedefledikleri kaydedildi. Şüpheli TESUD eski Başkanı Namık Kemal Çalışkan'ın da koordinesinde hazırlanan ikinci metin ile 'AMİRAL BİLDİRİSİ' adı altındaki metne destek olduğu, diğer şüphelilerin eylemlerine iştirak ettiği, aynı amaç ve kasıt birlikteliğiyle muvazzaf askeri personeli bulunduğu derneğin başkanlığını da kullanarak harekete geçirmeye çalıştığı aktarıldı.