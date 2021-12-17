Erdoğan yarın Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nde konuşacak

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika ülkelerinin devlet başkanları ve Afrika Birliği Komisyonu
'nun katılımıyla İstanbul
Kongre Merkezi'nde dün başladı. "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirvenin ilk gününde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal
'ın ev sahipliğinde yüksek düzeyli memurlar toplantısı basına kapalı gerçekleştiriliyor. Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi
'nin başkenti Malabo
'da yapılan Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, 18 Aralık'a kadar sürecek. Zirve kapsamında bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin ev sahipliklerinde ve Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarının katılımlarıyla eşzamanlı oturumlar düzenlenecek. Zirvenin resmi açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Afrika ülkelerinin liderlerinin katılımıyla yapılacak. Aynı gün liderlerle çalışma yemeğinde buluşması beklenen Erdoğan, yarın ise zirve kapsamında bir konuşma yapacak.