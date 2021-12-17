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Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:01

Fuat Oktay, AFAD'ın 12. kuruluş yılını kutladı

AA
Fuat Oktay, AFAD’ın 12. kuruluş yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 12. kuruluş yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zor günde, ihtiyaç anında ilk uzanan el, zorda kalanların umudu, afet yönetiminin dünya markası AFAD'ın 12. kuruluş yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın mesajında, AFAD ekiplerince son 2 yılda 6 bin 674 olaya müdahale edildiği, AFAD koordinasyonunda 1 Ocak 2020'den bu yana 5 bin 656 araç ve 17 bin 901 personelle toplam 3 bin 557 kişinin kurtarıldığı bilgisinin yer aldığı görsel de paylaşıldı.

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Fuat Oktay, AFAD'ın 12. kuruluş yılını kutladı
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