İmamoğlu’dan Kılıçdaroğlu’na gönderme! Adaylık krizinde yeni gelişme

CHP İYİ Parti ve HDP ortaklığında adaylık krizi devam ediyor. Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarına sıcak bakarız demesine rağmen, her platforma bu adaylıkları veto eden Kılıçdaroğlu, kendisinin aday olacağının sinyallerini veriyordu. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ise yanıt gecikmedi.
İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Kayseri'de, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Cuma namazını tarihi Hunat Camisi'nde kılan İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı Millet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR MUSUNUZ?
İkram edilen pastırmadan da yiyen İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
İTTİFAK DOĞRU KARARI VERECEK
"Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır."
AKŞENER'DEN YEŞİL IŞIK KILIÇDAROĞLU'NDAN VETO
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmalarını destekleyeceklerini ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu ve Yavaş'a kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlığını biz başka partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek?" dedi ve belediye başkanlarının bir dönem daha görevlerine devam etmeleri gerektiğini belirtti.