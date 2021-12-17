Kanlı çatışmanın zanlıları yakalanarak tutuklandı

Gebze İlçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde 2 Aralık 2021 günü iki ayrı grup arasında çıkan tartışma, kısa sürde silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların açmış olduğu ateş sonucu bazı iş yeri ve araçlarında zarar gördüğü olayda, kurşunların isabet ettiği Mesut Ercan ve 65 yaşındaki Hasbi G. ile yoldan geçen Gül A. isimli bir kadın yaralandı. Olaya karışan kişiler bindikleri araç ile olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları alarak çevre hastanelere sevk etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut Ercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan Hasbi G.ile Gül A. ise tedavileri sonrası taburcu edildi. Olay sonrası çevrede incelemelerde bulunan polis ekiplerinin 23 boş kovan topladığı olayla ilgili devam eden araştırmalarda ise olaya karıştıkları tespit edilen B.K ile M.F.T yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı