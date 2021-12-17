Kanser hastalarını mağdur ettiler!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda bazı kanser hastalarının, ilaçlarının kendi bilgileri dışında alındığına dair gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu, Kocaeli başta olmak üzere Erzurum, Ağrı ve Tokat illerinde faaliyet gösteren 13 ayrı eczaneden, kanser hastası olan ve kendileri adına reçete yazılan kişilerin yakını olduğunu beyan ederek, ilaçlarını alan bir grubun varlığı tespit edildi. Ayrıca Türkiye genelinde 8 ayrı eczanede, soruşturmaya konu olan ilaçların aynı şekilde teslim alınmaya teşebbüs edildiği belirlendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Toplanan deliller doğrultusunda vatandaşları mağdur eden ve toplamda 162.000 TL değerinde kamuyu zarara uğratan kişilere yönelik operasayon düzenlendi. Operasyon kapsamında M.B., M.K.A., A.T., S.N. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca evlerinde yapılan aramalarda bahse konu pahallı kanser ilaçlarından 20 kutu ele geçirildi. Akşam saatlerinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçundan Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.B, M.K.A, ve S.N tutuklanırken, A.T isimli zanlı adli kontrol kararı ile serbest kaldı.