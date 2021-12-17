Merdiven altı 450 litre kaçak alkol operasyonu! 2 tutuklama





Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışına geçit vermiyor. Ekiplerce, kaçak alkol imalatı yapılan, aynı zamanda fuhuşa aracılık eden ve fuhuş yaptıran şahısların adresi tespit edildi. Şahısların adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 450 litre merdiven altı sağlığa zararlı kaçak alkol ele geçirildi. Ayrıca, fuhuş yaptırdığı ve yaptığı anlaşılan 2 şahısta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkan şahıslardan A.U. ve M.K. nöbetçi sulh hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.