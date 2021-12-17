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Giriş Tarihi: 17.12.2021 20:47

Merdiven altı 450 litre kaçak alkol operasyonu! 2 tutuklama

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Merdiven altı 450 litre kaçak alkol operasyonu! 2 tutuklama

Isparta’da yılbaşı öncesi merdiven altı imal edilen 450 litre sağlığa zararlı kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.


Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışına geçit vermiyor. Ekiplerce, kaçak alkol imalatı yapılan, aynı zamanda fuhuşa aracılık eden ve fuhuş yaptıran şahısların adresi tespit edildi. Şahısların adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 450 litre merdiven altı sağlığa zararlı kaçak alkol ele geçirildi. Ayrıca, fuhuş yaptırdığı ve yaptığı anlaşılan 2 şahısta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkan şahıslardan A.U. ve M.K. nöbetçi sulh hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Merdiven altı 450 litre kaçak alkol operasyonu! 2 tutuklama
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