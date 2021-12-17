Şehitlerımizin kanı İBB yöneticilerinin eline bulaştı

İBB'deki
kadrolarda terör örgütleriyle iltisaklı kişilere yer verilmesi, namus sözü verilerek işten çıkarılmayacakları vaat edilen ancak buna rağmen haksız yere işten çıkartılan emekçilerin sert tepkisiyle karşılaştı. SABAH'ın yayınlarıyla gün yüzüne çıkarılan terör örgütü şüphelilerinin işe alınmasına öfke duyan emekçiler, 13 bin 312 personeli 'ihtiyaç fazlası' diyerek ekmeğinden eden ve onların yerine 33 bin kişiyi işe alan İBB yönetimi hakkında şunları söyledi:
Samet Bulutçu:
Yıllarca çalıştığımız kurumdan bir anda gelen SMS ile çıkışımız verildi. Bize "İhtiyaç fazlasısınız" diyenler yerimize daha fazla kişiyi aldı. Bu da yetmez gibi vatanına, devletine, bayrağına sadakatle bağlı olan bizlerin yerine bölücülük yapanları, askerimize, polisimize kurşun sıkan hainleri işe almaları kanıma dokundu. Bu, milletimize hakarettir.
Kayhan Türkmen:
İBB'de mobbinge maruz kalarak ve ikna odalarında saatlerce tutulduktan sonra işimden edildim. Gördüğüm zulmü kelimelerle anlatamam. Asıl zoruma giden yıllarca emek verdiğim kurumdan haksız yere atılmanın da ötesine geçti. Devletimizin ve milletimizin asli düşmanlarına maalesef bu yönetim tarafından İstanbul'umuz teslim ediliyor.
Ömer Çevik:
Utanç verici bir durum. Atatürk isminin arkasına sığınanlar, terör örgütleriyle aynı söylem, aynı tutum içerisinde. Yani Atatürk mezardan kalkıp gelse şu anki CHP'li yöneticilerin bir tanesini partide bırakmaz.
Yasin Yolcu:
Beni ve arkadaşlarımı işten çıkardıklarında bize ihtiyaç olmadığını söylediler. Meğer ihtiyaç duydukları kişiler şanlı bayrağımıza sadık vatan evlatlarından ziyade bu bayrağa düşman olanlarmış. İktidar hırsları yüzünden daha kaç terör örgütüyle anlaşma yapıp da bu milleti İstanbullu'yu arkalarından hançerleyecekler?
Hüseyin Hacıoğlu:
Seçim sonuçları sonrasında ben sahadan gelen görüntüler sonrasında çıkıp "Bunlar HDP
ile PKK ile işbirliği yapıyorlar. Ben bu yönetimi tanımıyorum bunların da emellerine hizmet etmem" diyerek istifa ettim. Kafalarını çıkartamayan ve moralmen çökmüş bir sistemi bunlar personel alımları ile kaynak aktararak diriltmeye çalışıyorlar. Askerimizin de, polisimizin de, şehitlerimizin de kanları bugünkü İBB yöneticilerinin eline bulaşmıştır.