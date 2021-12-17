Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon! 5 ilde 30 şüpheliye gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:48 Son Güncelleme: 17.12.2021 09:50

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon! 5 ilde 30 şüpheliye gözaltı kararı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon! 5 ilde 30 şüpheliye gözaltı kararı

FETÖ’nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla irtibatı olduğu tespit edilen 30 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren kodlama, ifade, ankesör, ardışık periyodik arama yaptıkları tespit edildi. Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon! 5 ilde 30 şüpheliye gözaltı kararı
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