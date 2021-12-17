FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon! 5 ilde 30 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren kodlama, ifade, ankesör, ardışık periyodik arama yaptıkları tespit edildi. Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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