SON DAKİKA: İstanbul Valiliği duyurdu! Sahte alkolden 22 kişi öldü

ZEHİR ÜRETİLEN DEPOLARA OPERASYON

Yurt genelinde sahte içkiye yönelik düzenlenen "zehir" operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bazı operasyonlar şöyle:

Konya: Ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 490 şişe içerisinde 265 litre sahte içki ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı. Adana: 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 bin 467 litre sahte içki, 136 içki kiti ve 26 litre de etil alkol ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı. Malatya: 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Muğla: Bodrum, Marmaris, Milas ile Fethiye ilçelerindeki otel, restoran ve eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonlarda, 150 şişe sahte içki, bidon içinde 30 litre sahte içki, 30 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan 50 kit ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale: Park halindeki aracın içinde bulunan içki şişelerinden şüphelenen polis, sürücünün evinde ve iş yerinde yaptığı aramada 170 litre etil alkol, 30 litre sahte içki ve 138 alkol yapım kiti ele geçirdi. Gaziantep: Nizip ve Şahinbey ilçelerinde yapılan 2 operasyonda 57 şişe sahte, 14 litre dökme, 583 şişe de bandrolsüz içki ele geçirildi Kayseri: 100 şişe sahte içki ve 60 litre etil alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. İstanbul: Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, ürettiği sahte içkilere orijinal bandrol yapıştıran bir kişi yakalandı.