Giriş Tarihi: 18.12.2021 03:59

Yargıtay’a 11, Danıştay’a 3 yeni üye seçildi! Kararlar Resmi Gazete'de AA DHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay’a 11, Danıştay’a ise 3 yeni üye seçildi. Kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı