Yenikapı’da Adıyaman rüzgarı esmeye devam ediyor

Adıyaman Tanıtım Günleri, kültürel etkinlikleri, kurumsal ve yöresel stantları, yerel lezzetleri, halk oyunları ve konserleriyle 19 Aralık Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.

Her gün farklı bir etkinliğin yapıldığı Adıyaman Tanıtım Günleri'nin ikinci gününde Adıyaman Harfane Ekibi ve yerel sanatçıları tarafından muhteşem konserler verilerek, halkoyunları tarafından unutulmaz gösteriler sunuldu.

Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi'nin birlikte açtığı ve dizayn ettiği stantta İstanbul'daki Adıyamanlılar hasret giderirken, gelen misafirler de Adıyaman'ı her yönüyle tanıma fırsatı yakalıyor.



Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman standını ziyaret eden konuklarıyla yakından ilgilenerek Adıyaman ürünleri hakkında ziyaretçilere bilgi verip, misafirlere Adıyaman'ın yöresel tatlarını ikram etti.

Adıyaman standını ziyaret eden misafirlere ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım materyalleri çanta içerisinde hazırlanarak dağıtımı gerçekleştirildi.

Ekinliğin ikinci gününde kurumsal ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezen Vali Mahmut Çuhadar, "Dün açılışını gerçekleştirdiğimiz tanıtım günlerimiz yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Kış ayı olmasına rağmen İstanbul'daki Adıyamanlı hemşerilerimiz sağolsunlar bizi yalnız bırakmadı ve tanıtım günlerimize yoğun ilgi gösterdiler. 4 gün sürecek etkinliğimizin ikinci günü hem ziyaretçi açısından hem de katılımcı açısından gayet verimli geçmektedir. Yenikapı etkinlik alanında hafta sonu daha fazla sirkülasyonun olacağını düşünüyoruz. Bizlerde Valilik olarak kadim medeniyetler şehri Adıyaman'ın doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerini 4 gün boyunca en güzel şekilde tanıtmaya çalışacağız. Adıyaman, misafirperver insanları, zengin mutfağı, tarihi ve kültürel birikimi, doğal güzellikleri, eşsiz tarihi mekânları, arkeolojik ören yerleri ve gelişmesini sürdüren alt yapısıyla turizm sektöründe istikbal vadeden bir ilimizdir. Valilik olarak bir turizm şehri olan Adıyaman'ın sahip olduğu zengin tarihi ve kültürünü bir bütün olarak tanıtılmasına yönelik buna benzer faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.