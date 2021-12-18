Adalet Bakanı 22 yıl sonra geldiği Tunceli’de Cemevini ziyaret etti

Türkiye'de 84 milyon vatandaşın her konuda farklı düşüncede olabileceğini ancak bir konuda herkesin ortak kanaate sahip olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "O da ehlibeyt sevgisi, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin sevgisidir. Kerbela hüznü, insanlığın ortak hüznüdür, üzüntümüzdür, acımızdır. Bizim geçmişimiz de geleceğimiz de birliktedir. Bin yıldır bu coğrafyada alevi kardeşlerimiz, bu toprakların asli unsuru olarak yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Geçmişte bazı kötü örnekleri olsa bile, red, inkar, Alevi inancını ve vatandaşlarımızı inkar eden politikaları reddediyoruz, asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.



BİZ, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu konuda çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Bakan Gül, özellikle cemevlerinin hukuki anlamdaki taleplerini yerine getireceklerinin altını çizdi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaklaşımımız ve tutumumuz ortadadır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Cemevlerine yasal statü tanınması konusunda çalışmalarımızı bizler de Adalet Bakanlığı olarak hukuki ve mevzuat anlamında arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Bu konuda, bu haklı talebinde tüm hukuki taleplerin de yerine geleceğine inanıyoruz. Bunların hepsi haklı taleplerdir. Nasıl 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşadığımız, vergisi ödediğimiz tüm bu konularda, elbette hukuki haklarımızın da yine kabul edilmesi ve tanınması çok meşrudur, haklı bir taleptir. Bunu da hükümetimiz yine yerine getirecektir. Hepimizin evi, ocağı, dergahı aynı. 84 milyon biriz, beraberiz. Kardeşliğimizi daha nice bin yıllara ulaştıracağız."