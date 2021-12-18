Adalet Bakanı Gül’den Cemevlerine yasal statü mesajı

"Tunceli Adliyemizde personelimiz ve yargı mensuplarımızla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Munzur'un bereketi, adaleti tecelli eden mensuplarımızın, mesai arkadaşlarımızın gayretleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Tüm çalışanlarımıza, adalet teşkilatımıza selam ve muhabbetlerimi sunarım."

Gül, daha sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.