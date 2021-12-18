Bakan Akar, Katar Milli Günü’ne katıldı





'ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIMIZI GÖRÜYORUZ'

Bakan Akar, özellikle 6-7 Aralık'ta Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin yapıcı, karşılıklı anlayışa dayalı olumlu sonuçları olan toplantı yaptığını belirterek, toplantının sonunda da 15 farklı konuda anlaşma imzalanmasının ilişkilerin pekiştiğini gösterdiğini söyledi. Türkiye ve Katar'ın bugüne kadar çok olumlu işler yaptıklarını vurgulayan Akar, "Köklü tarihi geçmişimiz ve ortak değerlerimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde de hem ülkelerimiz için hem silahlı kuvvetlerimiz için önemli işler yapacağımızı görüyoruz, biliyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sadece bizim için, Türkiye ve Katar için değil, aynı zamanda tüm bölge için de insanlık için de son derece katkı sağlayacaktır. Bundan da eminim" dedi.



'İKİNCİ ÜLKEMİZ TÜRKİYE'

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani de "Bu güzel günü ikinci ülkemiz olarak sevdiğimiz ve her düzeyde en güçlü ve en sağlam bağlarla bağlı bulunduğumuz Türkiye'de ailemiz ve kardeşlerimizle kutluyoruz. Katar-Türkiye ikili ilişkilerinin farklı olduğu ve bunun iki ülke arasındaki tüm sektörlere ve alanlara yansıması bir sır değildir. Bu durum ister Katar devletinde ister Türkiye Cumhuriyeti'nde rahatlıkla görülebilmektedir. İlişkilerin bu farklılığı siyasete de yansımış, bu da büyük bir uyum ve ortak iş birliğine yol açmış ve birçok siyasi, bölgesel ve uluslararası konuya ilişkin görüşte uzlaşma sağlamıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Akar ve davetlilerin de katılımıyla pasta kesildi.