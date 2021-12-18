Bakırköy Belediyesi’ne mahkemeden ret! Mahkeme ’mevzuata aykırı’ dedi

Bakırköy Belediyesi 9 Ekim'de bir skandala imza attı. Son dakikada gündeme alınan Cumartesi Pazarı'nın yapılacak protokolle pazarcılar odasına devrine yönelik maddeyi oylamaya sundu.



Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun yönettiği meclisteki gündem maddesi meclise sunulurken AK Parti grubu itirazlarını dile getirdi. Ancak Kerimoğlu itirazlara kulak asmayıp oylamaya geçmek istedi. Bu esnada AK Parti grubu meclisi terk etti. Belediye Başkanı dahil 14 Meclis üyesi ile hukuksuz bir şekilde Pazar yerinin Pazarcılar Odasına 25 yıllığına devri oy çokluğu ile kabul edildi.



MAHKEME: 'PAZAR YERLERİ BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILIR HÜKMÜ AÇIK'



MHP İlçe Başkanı Turgut İnan ise devrin hukuksuz olduğunu belirten bir açıklama yaptıktan sonra protokolün iptali için bölge idare mahkemesine başvurdu. Dosyayı inceleyen 14. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme kararında, "Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Pazar Yerlerinin Kurulması ve İşletilmesi başlıklı 5. maddesinin 1. Fıkrasında 'Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde belediyeler veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından kurulur. Gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz' yine aynı maddenin 8. fıkrasında, 'Pazar yerleri, belediyeler veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştiraklerince işletilir ve bu yetki devredilemez' düzenlemesi yer almaktadır. Protokole göre, pazar yerinde yapının içerisinde bulunacak otopark, tuvaletler, kafeteryalar ve oto yıkamaya ait işletme hakkının, 20 yıl süre ile İstanbul Umum Pazarcıları ve Esnaf Odası'na bırakıldığı anlaşılmıştır.



Hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlemin uygulanması halinde kamu menfaatinin zedelenmesine yol açılacağından, telafisi güç zarar oluşacağı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.



'PAZARIN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE YAPILMASINA KARŞIYIZ'



Kapalı Pazar Alanı'nın yapılmasına değil, hukuki olmayan bir şekilde yapılmasına karşı çıktığını belirten MHP Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan, "Kapalı pazar inşaatının yapım masrafının tamamı pazarcı esnafından karşılanacaksa, neden bu organizasyonu belediyenin şirketi değil de Pazarcılar Odası yapıyor? Yirmi yıl yüzde 60 odaya pay verileceğine, belediyenin şirketi BYUAŞ bu işi üstlensin, pazarcılara yüzde 10 versin" sözlerini paylaştı.

Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun cumartesi pazar alanının yenilenmesi ile ilgili aldığı usulsüz karardaki ısrarını ve tüm masrafını pazarcı esnafının yapacağı pazar alanını kendisi yapıyormuş gibi propaganda yapmasını anlayamadığını söyleyen Turgut İnan, alınan mahkeme kararı ile birlikte, İstanbul Umum Pazarcılar Odası ile yapılan protokolün de boşa düştüğünü söyledi.

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