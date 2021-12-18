Başkan Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde son dakika gelişmesi: Bombayı gönderen terörist ifşa oldu

MERSİN'DEKİ BOMBALI EYLEMİ DE ORGANİZE ETMİŞ

Suriye sahasında olduğu belirlenen Fırat İlhan'ın 11 Ekim 2020'de Mersin Güvenevler Mahallesi'ndeki Forum AVM yakınında meydana gelen bombalı eylemin de organizatörü olduğu ortaya çıktı. Boş bir araziye bırakılan zaman ayarlı bombanın patlamasıyla bir kişinin yaralanmış, saldırının failinin Fırat İlhan olduğu kayıtlara girmişti.

KRİTİK İSİM SORGUDA

Şeyhmus A.'nın teslim aldığı bombayı, evlerinin bahçesinde saklayan ve polis memurunun aracına bomba yerleştirilirken gözcülük yapan Serhat D.'nin sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi. Şeyhmus A. ifadesinde Serhat D.'nin evinin yakınlarında Çevik Kuvvette görevli bir polis memuru olduğunu, polis memurunun göreve gittiği saatleri takip ettiğini söylediğini anlatmıştı. Serhat D.'nin o polis memurunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitingini nasıl öğrendiğiyle ilgili kritik bilgilere sahip olan isim olduğunu belirtiliyor.

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