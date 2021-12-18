Haberler Gündem Haberleri Canlı bomba saldırısında şehit düşen 15 asker anıldı
Giriş Tarihi: 18.12.2021

Canlı bomba saldırısında şehit düşen 15 asker anıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Canlı bomba saldırısında şehit düşen 15 asker anıldı
Kayseri'de 5 yıl önce çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen canlı bomba saldırısında şehit düşen 15 asker, saldırının düzenlendiği yerde anıldı. Şehit ailelerinin de katıldığı anma töreninde patlamanın meydana geldiği Şehit Komandolar Anıtı yapılan otobüs durağına karanfiller bırakıldı. Törene katılan vatandaşlar daha sonra Kartal Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin kabrinde dua ettiler 17 Aralık 2016'daki kalleş saldırıda Zincidere 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 15 asker şehit olurken 54 asker de yaralanmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı bomba saldırısında şehit düşen 15 asker anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA