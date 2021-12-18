Canlı bomba saldırısında şehit düşen 15 asker anıldı

Kayseri
'de 5 yıl önce çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen canlı bomba saldırısında şehit düşen 15 asker, saldırının düzenlendiği yerde anıldı. Şehit ailelerinin de katıldığı anma töreninde patlamanın meydana geldiği Şehit Komandolar Anıtı
yapılan otobüs durağına karanfiller bırakıldı. Törene katılan vatandaşlar daha sonra Kartal Hava Şehitliği
'ni ziyaret ederek şehitlerin kabrinde dua ettiler 17 Aralık 2016
'daki kalleş saldırıda Zincidere 1
. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 15 asker şehit olurken 54 asker de yaralanmıştı.