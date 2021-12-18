Erdoğan’dan Dolmabahçe’de yoğun Afrika diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" kapsamında İstanbul
'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 9 Afrikalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Afrikalı liderlerin her biri ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camisi'nde yabancı liderlerle birlikte kıldı. Erdoğan'a, Somali
Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo
, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da eşlik etti. Erdoğan, cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
9 AFRİKA LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Öğleden önce Nijerya
Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari
ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra Libya
Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi
, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani
, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali
, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame
, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh
ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azzali ile ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Afrikalı gençlerle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde ise Dolmabahçe Sarayı'nda "Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" münasebetiyle devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.
804 BELEDİYE BAŞKANI ÜÇ GÜNLÜK KAMPA GİRİYOR
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 22-24 Aralık'ta Ankara
'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılacak. Bir otelde düzenlenecek toplantıya, 804 belediye başkanı katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışına katılması beklenen toplantıda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile genel başkan yardımcıları Ömer Çelik, Erkan Kandemir ve Hamza Dağ sunum yapacak.
25 AFRİKA ÜLKESINDE 20 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, düzenlenen eğitim bakanları oturumunda şöyle konuştu: "Afrika Açılım Politikamızın yansıması olarak 40 Afrika ülkesi ile ülkemiz arasında toplam 82 anlaşma imzalanmış olup 22 ülkeyle de müzakerelere devam edilmektedir. Birçok Afrika ülkesinde FETÖ iltisaklı okullar ya kapatılmış ya da Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmiştir. Afrika- Türkiye ilişkilerini, eğitim boyutuyla derinleştiren Türkiye Maarif Vakfımız, 25 Afrika ülkesinde anaokulundan liseye kadar toplam 186 eğitim kurumunda 20 bin öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir. Eğitimde var olan eşitsizliklerin derinleşmesi bugün tüm dünyada eğitim sistemlerinin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birini oluşturmaktadır. Biliyoruz ki Afrika ülkeleri de bu süreçten oldukça etkilendiler. Pandemi sürecinin öğrenciler arasında oluşturduğu bu uçurumu kapatmak eğitim politikalarımızın en büyük hedefi olmuştur." Zirve kapsamında Türkiye ile Moritanya arasında eğitim anlaşması da imzalandı.
YENİ TEHDİTLERE KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise tarım bakanları oturumunda konuştu. Pakdemirli, "Afrika ülkeleri ile dış ticaretimiz, 2,2 milyar dolar ile Türkiye'nin tarımsal ihracatının yüzde 10,6'sına, 1,2 milyar dolar ile Türkiye'nin tarımsal ithalatının yüzde 7,9'una tekabül etmektedir. Somut adımlar atılmazsa, dünya 2030 yılına kadar açlığı ve yetersiz beslenmeyi önleme taahhütlerini yerine getiremeyecek. Pandemi, tarımın insanlık için en önemli sektör olduğunu bizlere hatırlattı. Dünya nüfusunun altıda birini oluşturan Afrika Birliği, olası yeni tehditlere karşı daha dirençli olmak için birlikte hareket etmelidir. Bu yüzden gıda sistemlerimizi daha sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Sulama teknikleri, dijital tarım, kadın çiftçiler, hayvan atıkları, enerji üretimi, tohum bankası, biyoçeşitlilik ve vahşi yaşam konularında işbirliğine hazırız" dedi.
AFRİKA'YLA İLİŞKİLERİMİZ STRATEJİKTİR, UZUN VADELİDİR
"BİRLİKTE Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin ikinci günü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın açılış konuşmasıyla başladı. Çavuşoğlu konuşmasında "2008'deki ilk zirvemize 6 ve 2014'te Malabo'daki ikinci zirvemize 7 devlet ve hükümet başkanı katılmışken, bu zirvede 16 devlet ve hükümet başkanını ağırlıyoruz. 26'sı dışişleri bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakanı da İstanbul'da misafir ediyoruz" dedi. Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Amacımız Afrika'yla birlikte kazanmak, geleceğe yürümek. Afrika'yla ilişkilere bakışımız stratejik ve uzun vadeli. Türk Devletleri Teşkilatı olarak farklı Afrika ülkelerine önümüzdeki günlerde 2.5 milyon doz ilave aşı ulaştıracağız. Kısa süre içinde Türk aşısı TURKOVAC kullanılmaya başlanınca, hem aşının Afrika'ya ulaştırılması hem de Afrika'da ortak üretim konusunda işbirliği yapacağız. Terörle mücadelede Afrika'ya desteğimizi sürdüreceğiz. FETÖ'yle mücadelemizde yanımızda duran Afrikalı dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum."