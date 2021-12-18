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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Hain saldırının işbirlikçisi yakalandı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Hain saldırının işbirlikçisi yakalandı
Suriye'nın Rakka kentinde 5 Ekim'de TSK mensuplarına yönelik teröristlerin bombalı saldırı girişiminde patlamanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İstanbul TEM Şube ve MİT ekipleri teröristlerin işbirlikçilerini yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Saldırı girişiminin faili olarak Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalanan örgüt mensubuyla ilişkili olduğu belirlenen İsa C.'nin (20), İstanbul'da olduğu tespit edildi. Ekipler, 9 Ekim'de Bahçelievler'de düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. 10 yıla kadar hapsi istenen terörist, hâkim karşısına çıkacak.
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Hain saldırının işbirlikçisi yakalandı
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