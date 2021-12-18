Hain saldırının işbirlikçisi yakalandı

Suriye
'nın
Rakka kentinde 5 Ekim'de TSK mensuplarına yönelik teröristlerin bombalı saldırı girişiminde patlamanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İstanbul
TEM Şube ve MİT ekipleri teröristlerin işbirlikçilerini yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Saldırı girişiminin faili olarak Suriye Milli Ordusu
(SMO) tarafından yakalanan örgüt mensubuyla ilişkili olduğu belirlenen İsa C.'nin (20), İstanbul'da olduğu tespit edildi. Ekipler, 9 Ekim'de Bahçelievler
'de düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. 10 yıla kadar hapsi istenen terörist, hâkim karşısına çıkacak.