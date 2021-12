Kabaktepe: Emaneti yeniden teslim almanın zamanı gelmiştir

Kabaktepe, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı açılışında konuştu.

İstanbul'un her semtinde yapacakları çalışmalarda, ortaya koyacakları gayretin, dalga dalga bütün ülkeye yayılacağını söyleyen Kabaktepe, "Coğrafi, manevi ve tarihi önemi ile de liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyaset arenasına çıktığı ve siyasete yön verdiği merkez olarak da İstanbul, bizim sevdamız, olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimizdir. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul sadece üzerine siyaset yapılan değil, üzerinden siyaset üretilen bir şehirdir çünkü İstanbul sosyolojisi Türkiye sosyolojisidir. Ve biliyoruz ki bu sosyoloji AK Parti'den yanadır. Yani AK Parti, bu sosyolojinin billurlaşmış, siyasette vücut bulmuş halidir." diye konuştu.



"ESKİ MAHALLE KÜLTÜRÜ KALMADI MODERN HAYAT ELİMİZDEN ALDI"



AK Parti'nin her kademesinde görev alan partililerin, İstanbul'un gerçek sahipleri, şehrin ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Kendi varlığımızın ve kıymetimizin farkında olmamız gerekiyor ki yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri doğru konumlandıralım. Üzülerek ifade etmek isterim ki, ne yazık ki toplumumuzda eski mahalle kültürü kalmadı. Bu eşsiz kültürümüzü, modern hayat elimizden aldı. Mahalleler insanın değer dünyasının inşa ettiği mekanlardır. Şimdi cadde ve sokaklara sahip çıkmamız, siteleri ve mahalleleri kuşatmamız gerekiyor. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız semtlerimize vakıf olmak, adım adım her bir karışını bilmek, esnafı ile sanatkarı ile tanışık olmamız gerekmektedir. Sadece bir siyasi parti temsilcisi olarak değil, bir kültür taşıyıcısı olarak mahallemizdeki değerleri korumak ve mahallemize değer katmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"İSTANBULU TESLİM ALMA ZAMANI GELMİŞTİR"



İstanbul'un bütün yönetim organları ile sadece İstanbul için çalışacak, yorulacak AK kadrolarla yeniden buluşma vakti geldiğini belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:"Emaneti yeniden teslim almanın zamanı gelmiştir. İstanbul'u İstanbul sosyolojisine, yani bu sosyolojinin mücessem hali AK Parti'ye kavuşma vakti dünden daha yakındır. Başarılı bir çalışma yapabilmeniz, kitleleri harekete geçirebilmeniz ve gayenize ulaşabilmeniz için önce var olmak zorundasınız. Sadece var olmanız yetmez. Bu varlığınızın bir fikir ve eylem birliği içerisinde tesisini sağlamalısınız. Bunun ile de kalamazsınız. Görünür olmak zorundasınız. Netice siyaset, bir hizmet alanıdır ve hizmet yapabilmek için bilinir ve görünür olmak şarttır. Hamdolsun, teşkilatımız bu saydığım hususlarda Türkiye'nin belki de iyi bir araştırma yapılsa dünyanın en başarılı topluluğudur. Bu salondaki kadrolar, Türkiye siyasetinin ve dolayısı ile dünya siyasetinin son çeyrek asrına damga vurmuş, tarih yazmış, efsaneleşmiş kadrolardır. Bizler, yaptığımız bütün çalışmaları, halkımız için halkımız ile birlikte yapmış ve bunun sonucu olarak yirmi yılı aşkın bir süredir iktidarda olmayı başarmış bir partinin temsilcileriyiz."



"2023 ve 2024 zaferine ulaşacak olan kadrolar bu salonu dolduran kadrolardır"



Yapılacak çalışmalarda, il yönetiminden ilçe yönetimlerine, mahalle başkanlarına ve bütün kademelerde görev yapan teşkilat mensuplarına güveninin tam olduğunu belirten Osman Nuri Kabaktepe, "2023 zaferine de 2024 zaferine de ulaşacak olan kadrolar, işte bu salonu dolduran kadrolardır." dedi.

AK Parti'nin bir bölge ya da bir etnik grubun partisi değil, bütün Türkiye'nin partisi olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Ancak şunu da hatırımızdan çıkarmayalım, değişim ve dönüşüm insanlık için kaçınılmaz bir gerçekliktir. Şimdi inandığımız değerleri, yaşadığımız ideal olan hayatı değiştirmenin değil, yeniden yeni bir dil ile söylemenin vaktidir. Yapacağımız çalışmalarda, yeni bir model, yeni bir metot ve yeni mesajlar üretmek, farklı usuller denemek zorundayız." ifadelerini kullandı.



Mahalle başkanlarına ve teşkilat üyelerine hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, şöyle konuştu:"Hazırlıklarımızı yapalım, gerekli çalışmalarımıza hız kesmeden devam edelim. Emin olun ki başarıya ulaşacağız. Bizler bugüne kadar ki bütün başarılarımızı siz değerli teşkilatı mensuplarımızla kazandık. Bundan sonra ki başarılarımızı da eminim ki siz değerli kardeşlerimle kazanacağız. 2023 ve 2024 seçimlerinde ki zafer türkülerini, balkonda değil İstanbul'un en büyük meydanında Recep Tayyip Erdoğan ile beraber söyleyeceğiz. Bundan İl Başkanınız olarak zerre şüphem yoktur, emin olunuz. Neden bu kadar eminim biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de, 2023 seçimlerinde ismi geçenleri düşündüğümde, bunların millete hizmet derdinin olmadığını ve bunun kitabını yazan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında şanslarının olmadığını biliyorum.

Çünkü bunların halkın dertleri ile dertlenme sevdası olmadığını, bunların Türkiye aşkı, İstanbul sevdası olmadığını biliyorum. Bunların hizmet ve eser siyaseti değil 'kapkaç siyaseti' yaptığını biliyor ve görüyoruz. Guguk kuşu siyaseti yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Bunların Türkiye için İstanbul için ve İstanbullular için bir şey üretme derdinde değil kendi şahsi ikballeri için merdiven siyaseti yaptıklarını biliyoruz. Bunun için 2023 seçimlerine dair tüm söylediklerimizi en iddialı bir şekilde tekrar tekrar yineliyoruz" dedi.



Kabaktepe, konuşmasını Yahya Kemal Beyatlı'nın "Akıncılar" şiiri ile tamamladı.