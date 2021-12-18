Mahrem imamlara geçit yok

İSTANBUL
merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu düzenledi. Aralarında sözde mahrem imamların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının TSK Mahrem Yapılanması
'nın içerisinde ortaokul ve lise öğrencilerini askeri okullara hazırladıkları ve askeri okul öğrencilerine örgütsel mahiyette sözde "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edildi. Ankara
'da ise FETÖ'nün Adalet teşkilatı
mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgütte üyelik ve iltisaklarını gösteren kodlama, ifade, ankesör, ardışık periyodik arama yaptıkları tespit edildi. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.