Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 18.12.2021 16:06 Son Güncelleme: 18.12.2021 16:06

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!"

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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