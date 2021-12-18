Rakka’da Türk askerine saldıranların iş birlikçisi yakalandı

Suriye'nin Rakka kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik teröristler tarafından bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Patlamanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri teröristlerin iş birlikçilerini yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de Suriye'nin Rakka kentinde TSK mensuplarına yönelik başarısızlıkla sonuçlanan bombalı saldırı girişiminin faili olarak Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan örgüt mensubuyla ilişkili olduğu belirlenen İsa C.'nin (20), İstanbul'da olduğu tespit edildi. Ekipler, 9 Ekim'de Bahçelievler'de düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

BOMBALI SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTLE İRTİBATLI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ele geçirilen cep telefonunda güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemelerde, 5 Ekim tarihinde TSK mensuplarına yönelik gerçekleştirilmek istenen ve daha önceden patlayan bombalı eylemi yapan kişinin numarasının kayıtlı olduğu belirlendi. Teröriste Whatsapp uygulamasını kurması için mesaj atan İsa C., emniyette verdiği ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.

PKK'NIN ÖZEL OPERASYON EKİBİNE LOJİSTİK DESTEK VERDİ

Savcılık soruşturma kapsamında şüpheli İsa C.'nin TSK mensuplarına yönelik planlanan ancak patlayıcının zamansız infilak etmesi nedeniyle saldırının gerçekleşememesi sonrasında Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan Geylan C., isimli örgüt mensubu ile ilişkili olduğunu belirledi. Söz konusu saldırı öncesinde ve sonrasında saldırının planlayıcısı ile irtibata geçtiği tespit edilen İsa C.'nin ayrıca örgütün sözde istihbarat yapılanması tarafından özel operasyon eğitimi verilmiş olan D., Ebu A.,, Ebu K., ve Ebu F., isimli teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye aktarımında yer almış ve karşılamış olabileceği belirlendi.

HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Tutuklu İsa C.'nin HTS kayıtları incelendiğinde ise Rakka'da gerçekleştirilmesi istenen bombalı saldırının failiyle irtibat sağladığı ortaya çıktı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda İsa C.'nin dijital materyalinde yapılan incelemede göçmen kaçakçılığıyla iltisaklı şahıslar ile yazışma ve görüşmelerin tespit edilmesi, söz konusu tespitlerin şüpheli tarafından açıklanamamasını göz önünde bulundurarak hakkında iddianame düzenledi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İsa C.'nin Suriye'de eylemi gerçekleştiren teröristle eylem günü irtibatta bulunduğu anlatıldı. 'Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme' suçu kapsamında hakkında 10 yıla kadar hapsi istenen terörist ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.