Silivri Belediyesi ürettiği Ayçiçek yağını 10 bin aileye dağıtıyor

Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, uzun bir aradan sonra CHP'den MHP'ye geçen Silivri'de sosyal belediyecilikte ilçe ilkleri yaşatmaya başladı. İlçenin çehresini değiştirmek için peş peşe adımlar atan Yılmaz, belediyenin kendi imkanlarıyla ürettiği kaynakları ve ürünleri de ihtiyaç sahiplerine paylaştırdı. Bu kapsamda 3 bin 500 dönüm arazide tarımsal ve hayvansal üretim çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, elde ettiği ürünlerle ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemeye devam ediyor. 500 dönüm belediye arazisinde ayçiçek ekimi yapan Silivri Belediyesi, hasat ettiği ürünleri 50 ton ayçiçek yağına dönüştürdü. Elde edilen ayçiçek yağları 5 kiloluk tenekeler halinde 'BizdenSize Sosyal Market' aracılığıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ücretsiz olarak ulaşmaya başladı. Silivri Belediyesi önümüzdeki yıl ise Bin dönüm arazisinde yerli ve milli ayçiçek ekimi yapmayı ve elde ettiği ürünlerle dar gelirli vatandaşlara daha fazla destek olmayı hedefliyor.

YILMAZ: "ÜRETTİĞİMİZ TÜM ÜRÜNLERİ VATANDAŞLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ"





Ayçiçek yağı desteği hakkında açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü marifetiyle 3 bin 500 dönüm arazimizde zirai faaliyet gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızdan elde ettiğimiz tüm ürünleri dar gelirli çiftçilerimiz, hayvancılarımız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu yıl 500 dönüm arazimize yaptığımız ayçiçek ekiminden elde ettiğimiz 50 ton ayçiçek yağını 5 kiloluk tenekeler halinde 10 bin ihtiyaç sahibi ailemize dağıtacağız. 'Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz' sloganıyla 2019 yılında başladığımız tarım faaliyetlerine her geçen gün üzerine bir tuğla daha koyarak, üzerine yeni projeler ekleyerek devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımız umutsuzluğa kapılmasın Silivri Belediyesi öncü ve örnek projeleri ile hep onların yanında olmaya, onlara yönelik desteklerini sürdürmeye devam edecek. Ben bu vesileyle tarım faaliyetlerimizde emek ve çaba harcayan mesai arkadaşlarıma Silivri'de yaşayan bütün vatandaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Silivri Belediyesi, 2021 yılında 1000 çiftçiye yerli ve milli tohumluk arpa, 1000 hayvancıya silajlık mısır, 1000 hayvancıya 50 bin balya saman dağıtımlarında bulunmuştu.