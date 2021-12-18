Son dakika: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştiriliyor. Erdoğan, liderlerle tek tek selamlaşırken, saat 11.00'de açılış oturumu gerçekleşecek. Erdoğan, açılış oturumunda bir konuşma yapacak. Daha sonra ise kapalı oturuma geçilecek.