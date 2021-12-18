Son dakika: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştiriliyor. Erdoğan, liderlerle tek tek selamlaşırken, saat 11.00'de açılış oturumu gerçekleşecek. Erdoğan, açılış oturumunda bir konuşma yapacak. Daha sonra ise kapalı oturuma geçilecek.
İstanbul Kongre Merkezi'nde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimi ardından açılış oturumuyla başlayacak.
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı!
Başkan Erdoğan, öğleden sonra Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ortak basın toplantısı düzenlenecek. Başkan Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüşecek.