Yazıcı: Laf değil hizmet üretiyoruz

Partisinin Antakya'da Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlediği "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Yazıcı, "Bütün icraatlarımızın merkezinde insan var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket ediyoruz. Laf değil hizmet üretiyoruz. Bakın asgari ücret 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Onunla ilgili işveren nezdindeki yükü hafifletmek ve asgari ücretin bu şekilde belirlenmesiyle alakalı etki alanlarını da yasal çerçeveye oturtmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu da milletimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

BİZİM REFERANSIMIZ YAPTIKLARIMIZ

Ekonomik 'O HAL' iddialarına da yanıt veren Yazıcı, ekonomik O HAL'i aklından geçirenin aklından şüphe edeceklerini belirterek, "Herkes yaptığıyla kendini refere eder, yani bizim referansımız yaptıklarımızdır, uygulamalarımızdır. AK Parti hükümeti, ilk hükümetimiz 58. hükümet, 3 kasım 2002 seçiminden sonra 18 Kasım'da kuruldu ve 26'sında güvenoyu aldı. İki gün sonra yaptığı ilk icraat nedir biliyor musunuz? Uzun yıllardır Türkiye'nin doğu, güneydoğusunda devam eden olağanüstü hal yönetimine son vermiştir. Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana. Kesinlikle böyle bir şeyi gerektirecek bir durum yok ve bu konudaki bizim hassasiyetimiz geçmişte yaptığımız uygulamalarla da ortada duruyor."

EKONOMİK KALKINMASIDIR HER ŞEYİN ÖNÜNDE

"Bizim bütün faaliyetlerimiz milletin hukukunu korumak, sofrasındaki ekmeği büyütmek, sosyo-ekonomik hayatla ilgili önündeki engelleri kaldırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve Türkiye'yi de Türkiye Cumhuriyeti olarak bulunduğu coğrafyada dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak üzerinedir. Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz, bu hedefe varmak için en önemli unsurlardan bir tanesi de elbette ki devletimizin veya milletimizin ekonomik gücü, ekonomik kalkınmasıdır her şeyin önünde." dedi.

ÖZGÜRLÜKLER HER ALAN İÇİN ÖNEMLİ

Özgürlüklerin her alan için çok önemli olduğuna da değinen AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bizim ekonomik çalışmalarımızın çerçevesini serbest piyasa ekonomik kuralları belirler. Dolayısıyla bu alan içinde icrai faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarımız, sanayicimiz, üretimimiz, pazarlamacılarımız, tümü, elbette ki bir taraftan yasal kurallarla hak hukuk gözetmek suretiyle ticari faaliyetlerini sürdürmelerini bekleriz, öte yandan da hepimiz bu toplumun belli noktalarında görev üstlenmiş faaliyet icra eden değer unsurlarıyız. Bu toplumun herhangi bir katmanına, kesimine zarar verecek durumlardan kaçınmalıyız. Bu da hukuk devleti olma gereğidir. Hak hukuka rağmen bu alanlarda yanlış yapanlar olursa elbette ki onları seyretmeyiz, onları takip ederiz." diye konuştu.