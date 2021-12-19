ASELSAN’ın kriptolu telsizlerini çalan çete çökertildi

İstanbul'da bulunan bir mağazadan ASELSAN tarafından üretilen telsizlerin çalınmasının ardından yapılan ihbar kolluk kuvvetlerini harekete geçirdi. Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta bulunan bir mağazadan 20'ye yakın ASELSAN marka kritoplu telsizlerle birlikte birçok elektronik eşya çalındı. Aradan geçen bir süre sonra polis imdat hattına, isimsiz ihbarda bulunan bir kişinin söyledikleri kolluk güçlerini harekete geçirdi.

'TELSİZLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE SATACAKLAR'

Emniyet güçlerine yapılan ihbarda, Beşiktaş'ta bulunan mağazadan çalınan kriptolu telsizlerin kimler tarafından çalındığı anlatılırken, söz konusu telsizlerin terör örgütlerine satılacağı ifade edildi. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri, harekete geçerek olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık eyleminde kullanıldığı değerlendirilen araç plakasından şüphelilerin izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonda olaya iştirak ettiği düşünülen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

250 BİN LİRALIK MALZEME ÇALINDI

Hırsızlık olayına yönelik yapılan incelemelerde söz konusu mağazaya giren hırsızların çeşitli özelliklere sahip telsizlerle birlikte bilgisayar, kamera kayıt cihazları, mikrofon seti, televizyon ve çelik kasa çaldıkları böylelikle yaklaşık 250 bin lira değerinde elektronik eşya çaldıkları tespit edildi. Olay sonrası polisler tarafından inceleme altına alınan güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 şüphelinin iş yerinden çıkarak tek farı yanmayan bir araçla olay yerinden ayrıldıkları gözlendi.

TELSİZLER ELE GEÇİRİLEMEDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalınan telsizler ele geçirilemezken 5 şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette ifade veren şüphelilerden Turgay Y., Serkan A., isimli kişinin kendisine telsizlerin fotoğraflarını attığını ve satması konusunda yardımcı olmasını istediğini anlattı. Serkan A.'nın kendisine telsizleri bir borç karşılığında temin ettiğini anlatan Turgay A., 'Telsizler bende değil bir kaç kişiyle irtibata geçtik ancak satış gerçekleşmedi. Yapılan ihbarda üzerime iftira atılmaktadır.' diye konuştu.

DEVLET MALI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE SATMAKTAN VAZGEÇTİ

İfadesi alınan bir diğer şüpheli Hasan Ö., ise polisin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerindeki tespit edilen kişinin kendisi olmadığını, söz konusu telsizlerin satışı için Turgay A., ile emniyette konuştuğunu, telsizlerin devletin malı olduğunu öğrendiklerinde satmaktan vazgeçtiğini söylediğini olayda kendisinin bir dahilinin olmadığını iftiraya maruz kaldığını anlattı.

TUTUKLANDILAR

İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte ifade veren şüpheliler olayla bir ilgileri olmadığını yapılan ihbarda iftiraya maruz kaldıklarını anlattı. Hakimlik olayı gerçekleştirdiği düşünülen Turgay A., ve Hasan Ö.'yü tutuklayarak cezaevine gönderirken 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılık telsizlerin bulunması ve diğer şüphelilerin yakalanması için kapsamlı soruşturma yürütüyor.